"Сказали, что я преступница и не могу воспитывать сына"
Семья солиста хора "Уния" борется за приемного сына. Почитайте, с каким беззаконием столкнулись люди. Честно говоря, назвать то, что сейчас творится в нашей с вами стране - "правовой дефолт", это будет уже слишком мягко. Но для определения истинного положения дел литературных слов просто нет.
Органы опеки Партизанского района Минска сообщили жене вокалиста Александра Шика Марине, что намерены отобрать у них приёмного сына, передает Свабода.
Александр и Марина имеют троих взрослых детей. Двое старших уже совершеннолетние. Младшему Максиму 17 лет, 18 исполнится только в августе 2021 года. Существует вероятность, что следующий день рождения Максим с родителями встретить не сможет.
Семья Шиков для него приемная, с Александром и Мариной он живет с 12 лет. Неделю назад за Мариной милиция приехала прямо домой.
"В форме были, на милицейской машине, - рассказывает о своем задержании Марина. - Сказали, что нужно поехать с ними в РУВД, что я могла быть участницей "незаконной" акции. Обещали показать мне фото и видео. Но в итоге ничего не показали. Составили протокол по 23.34 со свидетелем Александровичем Александром Александровичем и отвезли на Окрестина. Там я была трое суток, потом суд присудил штраф"
В тот же день Марину освободили. Но на свободе она узнала, что задержан ее муж, солист мужского хора "Уния".
"Я приехал к зданию суда, где должны были судить Марину, - рассказывает Александр. - Там меня встретили милиционеры и пригласили проехать с ними. В РУВД составили протокол за участие в несанкционированной акции у театра оперы. Сказали, что я кричал “Жыве Беларусь". Я отрицал, говорил что пришел именно в оперу. Но в итоге суд приговорил к 15 суткам ареста"
Наказание Александр отбывал в Барановичах. Освободился 17 ноября. Тогда же он узнал от жены Марины, что чиновники собираются забрать из семьи сына Максима.
«В управление образования меня вызвали через несколько дней после освобождения, - говорит Марина. - Кажется, в прошлый четверг это было. Начальница Вероника Рудая мне сразу сказала, что раз я нарушаю закон, раз я - преступница, то не имею права воспитывать ребенка, работать приемной матерью. И что договор со мной разрывают, а сына заберут из семьи».
Александр с Мариной говорят, что обжаловали приговор Марины. Для них это теперь единственный способ не допустить разрыва договора с управлением образования. Обжаловать штраф нужно было в 10-дневный срок. Марина говорит, что иллюзий насчет решения вышестоящей судебной инстанции не имеет. Но сделать это посчитала необходимым.
"Максим знает о ситуации, конечно, я рассказала ему обо всем, - говорит Марина. - Говорит, что мы сейчас можем попросить политического убежища где-то. Но мы не хотим уезжать, это наша страна, мы хотим жить здесь. Советовались с адвокатом, она говорит, что мы еще поборемся.
Согласно законодательству, разорвать контракт со мной могут за уголовное преступление, а не за административное правонарушение. Поэтому теоретически это тоже можно обжаловать. Нас все поддерживают, старшие дети тоже"
Дата рассмотрения жалобы семьи Шиков на приговор Марине пока неизвестна. Процесс должен пройти в Минском городском суде.
17:28 18/11/2020
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