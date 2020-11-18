Дунаев: От отчисления студентов власти получили обратный эффект

– На прошлой неделе Лукашенко заявил, что из вузов за участие в протестных акциях были отчислены 300 студентов, но они могут быть восстановлены на учебе («думаю, ну потеряем же их»). Как вы думаете, почему принято это решение?





– Думаю, в целом это попытка расколоть протестное большинство. Видимо, наверху еще не исчезла надежда на то, что молодежь можно как-то умиротворить и нестрализовать ее протестную активность.





Поэтому и были попытки со стороны высокопоставленных чиновников (той же Кочановой) разговаривать со студенчеством. Но реальность при этом общении полностью игнорировалась, поэтому эти попытки, по сути дела, не дали эффекта.





– Вчера отчисленные студенты БГМУ начали получать приглашения прибыть в университет «для решения вопроса о возможности восстановления». На каких условиях это может произойти?





– Лукашенко же прямо сказал: восстанавливать будут под некие «гарантии». Можно лишь гадать под чьи: родителей, или сами студенты должны будут подписывать обязательства.





Власти будут обещать, что в награду за лояльность студенты будут восстановлены. Но понятно, что восстановлены будут не все: кто-то согласится на предложенные условия, кто-то нет.





Учитывая, что отчисления носили зачастую не избирательный характер, то, конечно, среди пострадавших могут найтись люди, которые согласятся на определенные условия восстановления.





А потом все будет обставлено так, что студенты разочаровались в протесте и осознали свою ошибку. Это раскалывающий студенчество шаг. Что получится из этой тактики – посмотрим.





Власти обещают некоторые послабления для жертв, но происходит это на фоне совершенно чудовищных репрессий в отношении студенческих лидеров. 12 ноября КГБ задержал достаточно большую группу активистов студенческого движения. Их судьба вызывает сильную тревогу.





Поэтому говорить о том, что власти пошли на попятную, не приходится. Я даже удивляюсь тому, что тема студенческих лидеров, которым угрожает до трех лет по уголовной статье, не находится в центре внимания.









– После отчислений из вузов возникли волнения среди преподавателей, а сами студенты стали устраиваться на учебу в университеты других стран.





– Наверное, и это могло повлиять на решение власти. На самом деле предложений в зарубежных вузах намного больше, чем отчисленных белорусских студентов.

По всей видимости, у последних будет достаточно широкий выбор по дальнейшему месту учебы. И об этом говорят не только польские и литовские вузы, но вузы других стран, в том числе Украины и России.





Более того, на уровне ЕПВО (Европейского пространства высшего образования) есть обращение рабочей группы Болонского процесса к европейским университетам о солидарности с белорусскими студентами и преподавателями. Думаю, предложения для двух этих групп будут достаточно разнообразные.





Поэтому для многих студентов отчисление из белорусских вузов не будет таким уж суровым наказанием. Хотя, конечно, покинуть страну даже в таких условиях не очень приятно.





Эффект от отчислений студентов оказался противоположным тому, на который рассчитывают власти.

Запугать студентов таким образом не получится.







