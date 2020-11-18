+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Дунаев: От отчисления студентов власти получили обратный эффект

Сейчас предложений в зарубежных вузах намного больше, чем отчисленных белорусских студентов, заявил "Белорусскому партизану№ член Общественного Болонского комитета профессор Владимир Дунаев.

Дунаев: От отчисления студентов власти получили обратный эффект
– На прошлой неделе Лукашенко заявил, что из вузов за участие в протестных акциях были отчислены 300 студентов, но они могут быть восстановлены на учебе («думаю, ну потеряем же их»). Как вы думаете, почему принято это решение? 

– Думаю, в целом это попытка расколоть протестное большинство. Видимо, наверху еще не исчезла надежда на то, что молодежь можно как-то умиротворить и нестрализовать ее протестную активность.

Поэтому и были попытки со стороны высокопоставленных чиновников (той же Кочановой) разговаривать со студенчеством. Но реальность при этом общении полностью игнорировалась, поэтому эти попытки, по сути дела, не дали эффекта.

– Вчера отчисленные студенты БГМУ начали получать приглашения прибыть в университет «для решения вопроса о возможности восстановления». На каких условиях это может произойти?

– Лукашенко же прямо сказал: восстанавливать будут под некие «гарантии». Можно лишь гадать под чьи: родителей, или сами студенты должны будут подписывать обязательства.

Власти будут обещать, что в награду за лояльность студенты будут восстановлены. Но понятно, что восстановлены будут не все: кто-то согласится на предложенные условия, кто-то нет.

Учитывая, что отчисления носили зачастую не избирательный характер, то, конечно, среди пострадавших могут найтись люди, которые согласятся на определенные условия восстановления.

А потом все будет обставлено так, что студенты разочаровались в протесте и осознали свою ошибку. Это раскалывающий студенчество шаг. Что получится из этой тактики – посмотрим. 

Власти обещают некоторые послабления для жертв, но происходит это на фоне совершенно чудовищных репрессий в отношении студенческих лидеров. 12 ноября КГБ задержал достаточно большую группу активистов студенческого движения. Их судьба вызывает сильную тревогу.

Поэтому говорить о том, что власти пошли на попятную, не приходится. Я даже удивляюсь тому, что тема студенческих лидеров, которым угрожает до трех лет по уголовной статье, не находится в центре внимания.


– После отчислений из вузов возникли волнения среди преподавателей, а сами студенты стали устраиваться на учебу в университеты других стран.

– Наверное, и это могло повлиять на решение власти. На самом деле предложений в зарубежных вузах намного больше, чем отчисленных белорусских студентов. 
По всей видимости, у последних будет достаточно широкий выбор по дальнейшему месту учебы. И об этом говорят не только польские и литовские вузы, но вузы других стран, в том числе Украины и России. 

Более того, на уровне ЕПВО (Европейского пространства высшего образования) есть обращение рабочей группы Болонского процесса к европейским университетам о солидарности с белорусскими студентами и преподавателями. Думаю, предложения для двух этих групп будут достаточно разнообразные.

Поэтому для многих студентов отчисление из белорусских вузов не будет таким уж суровым наказанием. Хотя, конечно, покинуть страну даже в таких условиях не очень приятно.

Эффект от отчислений студентов оказался противоположным тому, на который рассчитывают власти. 

Запугать студентов таким образом не получится.
«Белорусский партизан»
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]