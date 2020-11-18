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Цинизм дня: генпрокуратура заявила, что семья не хочет забирать тело Романа Бондаренко

Генпрокуратура заявила, что семья убитого Романа Бондаренко не хочет забирать его тело

Роман Бондаренко во время службы в армии, справа - с мамой

"16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября. По этому поводу мать 16 ноября якобы дважды безуспешно обращалась в Генеральную прокуратуру.

В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о направлении и наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына.

Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон.

До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко", - говорится в заявлении генпрокуратуры.
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