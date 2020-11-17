Корреспондент Intex-press Ирина КОМИК побывала 17 ноября у здания изолятора и пообщалась с родственниками, друзьями и знакомыми осужденных.





В СИЗО №6 г. Барановичи передачи принимают раз в неделю — по вторникам, с 8.00 до 16.00. Однако люди приезжают сюда рано утром, чтобы первыми занять очередь, ведь сейчас в изоляторе административный арест отбывают несколько сотен человек, задержанных на протестных акциях в Минске и других городах.





«Тур по белорусским СИЗО и ЦИП»

К 10 часам на подъездах к СИЗО было очень много машин. Судя по номерам, люди приехали со всей Беларуси. Больше всего автомобильных номеров из Минска и Минской области.





Сразу мне в глаза бросилась палатка волонтеров, установленная у входа в СИЗО, сами волонтеры одеты в ярко-желтые жилеты. Там выдавали номер очереди в пункт приема передач. Это сделано для того, чтобы людям было проще ориентироваться и не толпиться у входа.





К моему приходу в очереди числилось больше 100 человек. Волонтеры также раздавали людям горячий чай, кофе, печенье и помогали разобраться людям, которые приехали сюда впервые. Они дежурят возле СИЗО с самого утра и до глубокого вечера, чтобы помочь тем, кто приехал с передачей, и тем, кого выпустили после суток. Среди волонтеров есть также медики и психологи.





Когда я подошла к комнате приема передач, у входа стояло около 30 человек с большими сумками. Поскольку сама комната маленькая и туда не могут поместиться все, волонтеры установили у крыльца еще одну палатку, где ожидающие могут спрятаться от ветра.





Стоя в очереди, люди, пытаются шутить, чтобы не нагнетать обстановку – все здесь по одной причине: передать продукты и теплую одежду задержанным во время протестов родственникам и друзьям.





Женщина в черной одежде, приехавшая из Минска, жалуется, что много времени потратила, чтобы узнать, куда перевезли мужа. Ее поддерживает мужчина в темно-синем плаще.





– Я тоже к другу приехал. Он до этого был в Жодино, потом на Окрестина, а сейчас – в Барановичах. Целое путешествие, – вздыхает мужчина.





К нему поворачивается женщина в темно-синем пуховике и говорит:





– Прямо тур по белорусским СИЗО, ЦИП и ИВС. Может, в конце предложат оценить качество обслуживания?





У самой двери пункта приема передач стоит девушка с большим прозрачным пакетом, из которого виднеются мыло, теплые вещи и большое количество расфасованных в пакет сигарет. Один из ожидающих спросил, зачем передавать так много сигарет.





– С сокамерниками поделится, после такого ведь и некурящий закурит, – говорит женщина. Она привезла эти вещи своему мужу.









«Знала, что дадут сутки»

Я вернулась к палатке, где выдают номерки. Возле нее людей стало больше. Кто-то еще ожидает свой заветный номер стоя в очереди, а кто-то стоит за палаткой и нервно ждет вызова от волонтера в комнату приема передач. Все хотят успеть передать вещи до 16.00.





Три женщины, приехавшие из Солигорска, перечисляют вслух список того, что положили в передачу. Все трое – родственницы бастующих шахтеров, которых задержали 13 ноября на экскурсии в Косово.





Одна из них, Вероника, рассказывает, что перед задержанием муж успел ей позвонить из автобуса.





– Сказал «нас, наверное, будут задерживать». О том, что суд накажет его штрафом, я даже не надеялась. Знала, что дадут сутки. Он ведь уже один раз попадался, – вздыхает женщина.





Приехавших из Солигорска сегодня у СИЗО немало. Рядом еще три девушки из города шахтеров получают свои номерки.





Женщина в вязаной шапке хочет успеть переписать письмо мужу, написанное накануне, потому что боится, что его не передадут.





– Когда я писала письмо, то была очень злая и резко высказывалась о многом, – говорит женщина.





Ее подруга просит оставить в письме послание для своего мужа, которого также задержали: «если увидишь Сашу, то передай, что дома ему будет капец, пусть лучше сидит в СИЗО».





Ближе к 11.00 часам пожилая женщина с клетчатой сумкой подошла к группе людей и поинтересовалась, долго ли придется ждать. Она только получила свой номерок и переминалась с ноги на ногу от холода. Ей ответили, что запустили людей с номерами от 65 до 80.





Пенсионерка вздыхает, что долго еще ждать, а она приехала сюда на поезде. Моросит дождь, и мужчина, который стоял неподалеку, предлагает ей погреться в его машине, «там печка и термос с горячим чаем».





#1#





Спасибо волонтерам

В это время мое внимание привлекли две девушки, которые ждут своей очереди и со смехом что-то обсуждают.





– Тут стоять — то еще хлопотное дельце, – произносит девушка в черной куртке и «Погоней» на кепке. – Спасибо волонтерам за помощь, иначе ходили бы здесь как неприкаянные.





Она с подругой приехали из Пружан отдать передачу брату, которого задержали в Минске. Сестра нашла его на Окрестина, а позже узнала, что его переводят в барановичское СИЗО.





Девушка говорит, что и в Минске, и в нашем городе всем помогает сплоченность людей.





– На Окрестина передачи принимали относительно быстро. Там принимающие работали без обеда, потому что людей была тьма, – рассказывает девушка из Пружан. – В Барановичах тоже все очень организовано. Людей хоть и немало, но культурно и чисто. Спасибо волонтерам за то, что организовали помощь и помогают людям, которые здесь впервые. Без организованности здесь был бы завал.





Я еще некоторое время постояла около СИЗО. Кто-то уезжал радостный от того, что успел передать заветный пакет, кто-то, наоборот, нервно ждал своей очереди. Возникло ощущение, что все люди, которые находились у стен барановичского СИЗО, знают друг друга много лет.





Всего за час моего пребывания у СИЗО очередь увеличилась примерно еще на сто человек. Мужчина с номером 225 спросил у людей в очереди, какие номера уже сумели отдать передачу. Стоящие ему ответили, что «до сотого номера пока не дошли»...