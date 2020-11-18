Корреспондент агентства «Минск-Новости» пообщалась со студенткой БГМУ, работавшей в очаге инфекции, о решении помочь врачам и страхе заразиться.





Яна Зябко учится на 2-м курсе лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета. Девушка продолжительное время, с февраля 2019 года, работает на скорой, а в период первой волны COVID-19 одновременно была санитаром в 10-й городской клинической больнице.





— Решила пойти работать, потому что мне действительно важно спасать пациентов и помогать им. Когда COVID-19 только начался и я увидела китайских врачей в полном обмундировании, в респираторах, почувствовала, будто попала в другой мир. Поняла, что очень хочу быть в эпицентре этих событий.





Когда массово случаи коронавируса стали фиксировать и у нас, университет предложил студентам поработать в больницах. Как рассказывает девушка, над решением почти не раздумывала.





— Никакого принуждения, как некоторые говорили и писали, не было. Все, кто шел, делали это осознанно. Желающих с младших курсов было не так много. Большинству, конечно, было страшно. С одной стороны, их можно понять. Но с другой, если ребята боятся рискнуть сейчас, когда они молодые, у них нет своей семьи, то после получения диплома этот страх никуда не уйдет, — рассуждает студентка.









Признается, что пандемия оказалась возможностью проверить, чего на самом деле стоишь в медицине. Страха идти к больным коронавирусом у девушки почти не было, а в какой-то момент постоянный риск даже стал обыденностью.





— Наблюдалась нехватка кадров, появлялись печальные новости, что болеют и умирают коллеги — врачи, младший медицинский персонал. Логично, что, если старшие коллеги не справляются, часть нагрузку должны взять на себя студенты-медики, — делится Яна. — Если бы в какой-то момент студенты внезапно исчезли, то нашей медицине стало бы очень тяжело. Помню, в больнице при первой волне ко мне подошли санитарки и начали благодарить: «Спасибо, Яна! Благодаря тебе мы можем работать не сутки через сутки, а поспать дома между сменами».





В период первой волны COVID-19 10-я больница, куда отправилась студентка, была полностью перепрофилирована для лечения больных коронавирусом.









— Труд в больнице нам оплачивали, при этом достаточно хорошо. За это стоит сказать спасибо нашему ректору, на тот момент это был Анатолий Сикорский. Он не раз заявлял, что студентам, привлеченным к работе в опасных условиях, должны платить наравне со штатными сотрудниками на аналогичных должностях. Если брать полставки для младшего медицинского сотрудника со всеми ковидными надбавками, выходило 500 рублей, на полной — 1 000. Для студентов это большие деньги. Но для меня важнее опыт: начиная от того, как правильно надевать респиратор, заканчивая выдачей вещей родственникам умерших… Такого не изучают в кабинетах.





В обязанности студентов на должности санитаров входят транспортировка пациентов, измерение температуры, давления, раздача лекарств, заполнение документации, снятие электрокардиограмм. Также они следят за чистотой белья и помещений. Естественно, все под присмотром опытных медицинских сотрудников. Но работы, как рассказывает собеседница, все равно немало. Особенно когда поступало много больных с коронавирусной инфекцией. Выполнять дополнительные поручения студентов никто не заставлял, но любая инициатива приветствовалась.





Как вспоминает Я. Зябко, период был действительно сложный. Чувствовалось моральное напряжение: пациенты умирали, а коллеги быстро выматывались.





Ближе к окончанию первой волны Яна сама заболела COVID-19. Говорит, что после перенесенной болезни пока заходить к больным совсем не страшно. Сейчас девушка продолжает работать санитаром выездных бригад на скорой. Хотя это и не самый эпицентр, но временами все-таки становится «красной зоной».





— В обязанности по должностной инструкции входит помощь фельдшеру, но по факту здесь многое можно пробовать самостоятельно, тем самым подготовиться к трудовой деятельности. Это хорошая практика: ты узнаешь лекарственные средства, дозировки, понимаешь, что нужно делать при неотложных состояниях. В процессе этого формируется клиническое мышление, — подчеркивает будущий врач.





На вопрос, не трудно ли совмещать работу с учебой, девушка отвечает: что делать, такая профессия.





— В университете подработку на старших курсах воспринимают как должное, на младших ситуация другая. К нам еще относятся как к детям, декан может пожурить, сказать, мол, для учебы больше времени выделяйте. Особенно когда с этим начинаются проблемы. Конечно, не спать, есть не по расписанию и сразу после дежурства ехать на пары вредно. Но на самом деле, насколько я знаю, все преподаватели очень уважают работающих студентов. Ведь о людях это многое говорит: как правило, они в медицине не случайно и, скорее всего, там останутся.





Яна рассказала, что учащимся дежурства распределяют в основном на выходные или на ночь среди недели. Полставки, на которую она работает, включают три смены по 24 часа. Их можно делить на 6 по 12 часов, но обычно для студентки их ставят посуточно в субботу.





— Работа забирает у меня время, которое я могла бы провести с друзьями, сходить в кино. Но я думаю, что это того стоит, — рассказывает Я. Зябко. — В первую волну коронавируса учеба была дистанционной, но учиться же все равно нужно было. Помню моменты, когда у меня стояли сутки на скорой до 8 утра, после чего я сразу же ехала на такси на смену в больнице, которая тоже начинается в 8. Потом не спишь еще одни сутки, а после этого нужно сдать коллоквиум. Но в ущерб себе ты делаешь полезное дело. Потом снимаешь комбинезон с респиратором и гордишься человеком, которого видишь в зеркале.





Фото из личного архива героини







