Беларусь поднялась в рейтинге владения английским языком
В 2020 году в мировом рейтинге владения английским языком Беларусь заняла 40-ю строчку. Таким образом страна вошла в группу государств со средним уровнем владения английским языком.
За год страна поднялась сразу на семь позиций – в 2019 году Беларусь располагались на 47-м месте и входили в группу с низким владением языком. Россия расположилась строчкой ниже (в 2019 году была на 48-м месте), а Украина заняла 44-е место (год назад была на 49-м месте).
Среди наших соседей лидирует Польша – 16-е место рейтинга. Отметим, что Россия в списке оказалась ниже Беларусь, заняв 41-ю строчку.
Всего в рейтинг входит 100 государств.
В мире лучшие показатели в этом году продемонстрировали Нидерланды. Дальше в пятерке скандинавские страны: Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.
Хуже всего со знанием английского дела обстоят в Омане, Ираке и Таджикистане.
В 2018 году Беларусь по знанию английского находилась на 38-й позиции и уровень владения языком также считался средним.
Рейтинг EPI составляется на основе онлайн-тестирования, которое любой желающий может пройти на сайте Education First. Если участников набирается достаточно, страну включают в рейтинг, пишет thinktanks.by
09:16 18/11/2020
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