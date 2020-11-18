



В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 350 тыс. 143 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 148 тыс. 34) и 248 тыс. 600 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 424), излечились более 4,2 млн человек.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 38 тыс. 532 человека. Всего зафиксировано 8 млн 912 тыс. 704 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 512 - до 131 тыс. 31, поправились 8,4 млн человек.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 911 тыс. 758 заболевших, что на 37 тыс. 294 человек больше, чем сутками ранее, умерло 166 тыс. 699 больных (рост - на 685), вылечились более 5,35 млн человек.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 172,3. В США на 1 млн жителей скончались 766 человека, Индии - 95, Бразилии - 782.







