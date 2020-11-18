В «Новой Боровой» восстановили подачу холодной и горячей воды

Водоснабжение в «Новой Боровой» восстановлено, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Напомним, горячая и холодная вода отсутствовала в «Новой Боровой» с 15 ноября.





Ситуация с нарушением водоснабжения в «Новой Боровой» находится на контроле у помощника Президента по Минску Александра Барсукова и уполномоченного по столице Натальи Кочановой. Накануне в ходе совещания у Президента по внешней политике Александру Лукашенко доложили о ситуации по линии ЖКХ, в частности, о перебоях с водой в «Новой Боровой». Глава государства отдал Барсукову и Кочановой распоряжение контролировать ситуацию.



