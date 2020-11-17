Карикатура, которую нашли в коробке / Кадр из видео





Сообщается, что в понедельник, 16 ноября, милицейский патруль заметил бело-красно-белый флаг, установленный на углу Восточного обхода и улицы Головацкого. Возле черенка флага лежала коробка с надписью "Не вскрывать", передает "Еврорадио"





Милиционеры вызвали на место происшествия сапёрно-пиротехническую группу. Оказалось, что в коробке были два подшипника и распечатанная карикатура.





Утром 17 ноября оперативники уголовного розыска задержали двух гомельчан, которые установили флаг. Это молодые люди 31 и 26 лет. На видео задержания видно, как одного из них валят на землю и цепляют наручники на руки за спиной.





Задержанных поместили в ИВС и возбудили в отношении них уголовное дело за хулиганство.