+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На свободу вышел актёр Александр Жданович — "Маляваныч"

После 9 суток ареста вышел на свободу актер минского театра имени Горького Александр Жданович, известный большинству как Маляваныч из телепередачи "Калыханка". Свой арест он отбывал в ИВС в Жодино.


Артиста задержали 8 ноября во время марша на проспекте Победителей. Жданович заступился за женщину, после чего его и задержали, передает "Еврорадио".

На суде он узнал, что в протоколе записано, будто он ходил и выкрикивал лозунги. Жданович не согласился с обвинениями и получил 9 суток. 

"Потом в камере было 13 человек, дали вату (матрасы). Это была прекрасная компания, замечательные мужики. У меня такое ощущение, что существуют две Беларуси: те, кто за пределами камеры, и те, кто внутри. Внутри была абсолютная гармония. Разные люди: от директора ИТ-компании до хозяина СТО, все единодушны в видении ситуации. Я им читал "Евгения Онегина" возле параши, О. Генри. Это всё хорошо заходило", — передаёт "Радио Свобода" слова актёра.

Спальных мест в камере на всех не хватало, поэтому спать приходилось и на столе. Александр говорит, что увидел "тупое хамство" некоторых сотрудников ИВС. На прогулки в течение девяти суток не выводили.

На воле Ждановича встречали сын, двоюродная сестра и племянница. "И когда меня у ИВС встретила большая группа актёров из нашего театра, это было очень приятно. На сутках нет никакого источника информации, неизвестно, что происходит. Сейчас меня ждёт много новостей", — добавляет артист.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]