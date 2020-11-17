На свободу вышел актёр Александр Жданович — "Маляваныч"





Артиста задержали 8 ноября во время марша на проспекте Победителей. Жданович заступился за женщину, после чего его и задержали, передает "Еврорадио"





На суде он узнал, что в протоколе записано, будто он ходил и выкрикивал лозунги. Жданович не согласился с обвинениями и получил 9 суток.





"Потом в камере было 13 человек, дали вату (матрасы). Это была прекрасная компания, замечательные мужики. У меня такое ощущение, что существуют две Беларуси: те, кто за пределами камеры, и те, кто внутри. Внутри была абсолютная гармония. Разные люди: от директора ИТ-компании до хозяина СТО, все единодушны в видении ситуации. Я им читал "Евгения Онегина" возле параши, О. Генри. Это всё хорошо заходило", — передаёт "Радио Свобода" слова актёра.





Спальных мест в камере на всех не хватало, поэтому спать приходилось и на столе. Александр говорит, что увидел "тупое хамство" некоторых сотрудников ИВС. На прогулки в течение девяти суток не выводили.





На воле Ждановича встречали сын, двоюродная сестра и племянница. "И когда меня у ИВС встретила большая группа актёров из нашего театра, это было очень приятно. На сутках нет никакого источника информации, неизвестно, что происходит. Сейчас меня ждёт много новостей", — добавляет артист.