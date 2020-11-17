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В районе «площади Перемен» в Минске пропал проводной интернет от «Белтелекома»

В компании «Белтелеком» БелаПАН сообщили, что в этом районе «повреждено оборудование, ремонтные работы ведутся, сколько будет длиться ремонт, пока не известно».


В нескольких домах в районе «площади Перемен» (двор на минской улице Червякова) 17 ноября пропал проводной интернет от «Белтелекома», сообщают Naviny.by.

В районном чате жильцы сообщают, что интернета нет в нескольких домах по улицам Каховская, Сморговский Тракт, Червякова, Осипенко, Щедрина.

В компании «Белтелеком» БелаПАН сообщили, что в этом районе «повреждено оборудование, ремонтные работы ведутся, сколько будет длиться ремонт, пока не известно».

15 ноября во дворе на улице Червякова, где 11 ноября был избит активист Роман Бондаренко, скончавшийся на следующий день в больнице, силовики разогнали сотни людей, которые пришли сюда почтить его память. Многие были задержаны. Народный мемориал Бондаренко на «площади Перемен» уничтожен.

Большая группа защитников мемориала спряталась в квартирах и подвалах расположенных рядом домов — местные жители приютили часть протестующих перед зачисткой. Силовики прочесывали район всю ночь и первые утренние часы, осуществлялась проверка регистрации в паспортах.

Около 9.30 16 ноября участники акции и журналисты смогли выйти из домов и покинуть микрорайон, в том числе благодаря помощи подъехавших автомобилистов.
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