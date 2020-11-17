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Посягнет на Церковь? Лукашенко приказал разобраться с высказываниями священников об уничтожении мемориала Бондаренко

С теми, кто критиковал уничтоженине мемориала Роману Бондаренко, должны разобраться глава Администрации Игорь Сергеенко и генпрокурор Андрей Швед.

Такое поручение Лукашенко отдал на совещании 17 ноября.

Он зачитал на совещании высказывания о том, что "поведение силовиков показывает увеличение страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа", и о "сатанинском топтании лампад и иконок». И потребовал, чтобы "правоохранительные органы дали этому оценку".

Он заявил, что все цветы из народных мемориалов аккуратно перевезли на кладбище — "туда, где им и положено быть". 

Однако в современном мире ничего скрыть невозможно. Так что обманывать он может только сам себя.


Мемориал памяти убитого Романа Бондаренко на "Площади перемен" был уничтожен силовиками 15 ноября. Эти действия осудили католический епископ Юрий Кособуцкий и пресс-секретарь Белорусской Православной Церкви Сергий Лепин
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