Такое поручение Лукашенко отдал на совещании 17 ноября.





Он зачитал на совещании высказывания о том, что "поведение силовиков показывает увеличение страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа", и о "сатанинском топтании лампад и иконок». И потребовал, чтобы "правоохранительные органы дали этому оценку".





Он заявил, что все цветы из народных мемориалов аккуратно перевезли на кладбище — "туда, где им и положено быть".





Однако в современном мире ничего скрыть невозможно. Так что обманывать он может только сам себя.







