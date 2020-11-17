Чат дня: как беларусы помогают выжить жителям Новой Боровой

жителям Боровой везут воду со всего города





Напомним, в минском районе Новая Боровая нет воды с воскресенья, а во вторник начало пропадать отопление. В считанные минуты количество участников чата достигло больше десяти тысяч, и цифра растет просто на глазах. На 17 часов участников чата уже было более 17 тысяч.





Неравнодушные из разных районов Минска и Минской области (и не только) предлагают жителям Новой Боровой, которые в эти дни буквально живут в осаде, обогреватели, стирку, возможность принять ванну или душ, а заодно и чай-кофе.