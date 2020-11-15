+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Беззаконие в законе: на "Пушкинской" мужчину сбил бус силовиков и на него же завели уголовное дело

Вчера на перекрытом гаишниками проспекте Пушкина микроавтобус силовиков, ехавший по встречной полосе движения, сбил мужчину, который оказался на полосе. Сегодня стало известно, что... на него завели уголовное дело.

Очевидцы сообщили Onliner.by:

 — Сегодня в 12:30 на „Пушкинской“, напротив загса, бусом сбили парня. Три полосы были свободны, он там стоял один спиной к ним, они ехали по встречной — так и влетели в него. Удар был сильный, с парня слетели кроссовки, у буса разбита фара. Его сразу затянули вовнутрь. Кроссовки остались лежать на проезжей части. Их забрали женщины.

Момент виден на отметке 0:17


А сегодня ГУВД Мингорисполкома прокомментировало этот случай:

"Вчера вечером, 15 ноября, на одном из интернет-порталов появилась информация о мужчине, который попал под микроавтобус силовиков в Минске. В тексте статьи было указано, что, находясь на проезжей части пр-та Пушкина, мужчина что-то бросил в сторону милицейского микроавтобуса, а после попал под колеса уже другого микроавтобуса.

Установлено, что 35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности. 

В результате своих действий, около 12:27 произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом. В настоящий момент минчанин находится на обследовании в БСМП. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Правоохранителями также установлено, что мужчина умышленно бросал в служебную машину камни. Его действиям следователями дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за хулиганство", - цитирует сообщение the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]