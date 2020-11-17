Об этом сообщает телеграм-канал правозащитной волонтерской группы «MAYDAY» (волонтеры правозащитного центра «Весна» в Могилеве).









Как утверждает Шустов, вечером 10 августа 2020 года он вместе со взрослым сыном поехал в центр города, чтобы выпить пива. В это время у площади Звезд, что рядом с кинотеатром «Родина», экипированные в бронежилеты, шлемы и прочую амуницию сотрудники милиции разгоняли находившихся там людей. Один из них схватил сзади за горло ни в чем не повинного, по мнению Шустова, парня и стал душить, передает 6tv.by.





Это возмутило бывшего омоновца, увидевшего как милиционеры избивают и задерживают мирных граждан. По его словам, он не нападал ни на кого-либо, но при этом получил дубинкой по голове. Оступившись и падая вперед, он коснулся головой туловища ставшего впоследствии потерпевшим участкового инспектора милиции Александра Шмаенкова, а затем, пытаясь удержаться, ухватился за его ноги. Из-за этого милиционер упал на ягодицы.





По словам же Шмаенкова, он говорил Шустову и другим гражданам покинуть площадь Звезд, при этом он никого не бил. В свою очередь Шустов якобы неожиданно ударил его головой в бронежилет, а потом захватил руками ноги.





Бывшего омоновца и его сына задержали и осудили к административному аресту по ч.1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции). Владимир Шустов затем стал фигурантом уголовного дела по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).





Как отмечалось на суде, именно у обвиняемого в городской больнице скорой медпомощи 10 августа было диагностировано сотрясение головного мозга, и он написал заявление об избиении.

Результаты проверки по заявлению до сих пор ни ему, ни его адвокату не известны.

Шмаенков же написал о том, что в отношении него было применено насилие, лишь в ночь с 11 на 12 августа. При этом о каких-либо телесных повреждениях у участкового милиционера речи не идет.





На суде была просмотрена видеозапись, которая, как утверждает подсудимый и его адвокат, никак не соответствует описанию и инкриминируемому деянию. Судья Елена Литвина 13 ноября отклонила все ходатайства Шустова, по которым, по его словам, можно сделать вывод о его невиновности.





В прениях прокурор заявила, что считает вину подсудимого в применении насилия к Шмаенкову как к представителю власти доказанной, и просила назначить Шустову пять лет колонии общего режима. Адвокат сказал, что вина его подзащитного не доказана, и просил по этой причине вынести оправдательный приговор.





В своем последнем слове бывший омоновец попросил прощения у своей жены, которая вместе с сыном присутствовала в зале суда. Обращаясь к потерпевшему он сказал: «Вам дали команду, и вы ее выполнили. И плохо выполнили. Вы нарушили закон. Я закон не нарушал. Я невиновен. У меня все».





Сейчас судья Елена Литвина присудила Шустову 3 года колонии общего режима.





Как рассказала журналистам жена Шустова Инна Малахова, муж служил командиром одного из подразделений ОМОНа. В конце 90-годов входил в Службу охраны президента. Уволился в запас около 20 лет назад.