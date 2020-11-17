Как сообщает в своем телеграм-канале блогер Мотолько, накануне Балаба поступил в госпиталь МВД на Золотой горке 4.





Он лежит во 2 хирургическом отделении. По информации подписчиков канала у него как минимум пневмония, с высокой доле вероятности - коронавирус.