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Не поверите! Тот самый командир ОМОНа Балаба лежит в госпитале - коронавирус

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба по неофициальной информации заразился COVID-19

Как сообщает в своем телеграм-канале блогер Мотолько, накануне Балаба поступил в госпиталь МВД на Золотой горке 4.

Он лежит во 2 хирургическом отделении. По информации подписчиков канала у него как минимум пневмония, с высокой доле вероятности - коронавирус.
"Белорусский партизан"
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