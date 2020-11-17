В Гомеле после ИВЛ от коронавируса умер известный нейрохирург
Сегодня утром в больнице в Гомеле умер известный врач-нейрохирург Олег Говрушко. У него были двусторонняя пневмония и коронавирус.
54-летний Олег Сергеевич попал в больницу еще месяц назад. Оказался в реанимации, затем был подключен к аппарату ИВЛ. Но коллеги-врачи так и не смогли спасти его, передает TUT.BY.
Говрушкобыл заведующим нейрохирургическим отделением Гомельской областной больницы и главным внештатным нейрохирургом области.
«Отличник здравоохранения», лауреат конкурса «Врач года» в номинации «Врач-хирург» в 2015 году.
Более 25 лет отдал профессии
12:30 17/11/2020
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