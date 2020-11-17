







Привезли в Московское РУВД, а оттуда — в больницу, где медики диагностировали у него травму позвоночника.





Его били, рассказал Илья изданию "Наша Нива". Сначала — в микроавтобусе, затем в автозаке. На вопрос "почему именно его" ответа у него нет, предположил, что это такая "белорусская лотерея". Из порядка 60 задержанных, которых он видел в РУВД, избитых было немного, всего несколько человек.





"У меня начала болеть поясница. Я еле ходил, милиционеры держали под руку", — восстанавливает он ход событий.





Сотрудники РУВД, по его наблюдениям, выглядели уставшими от бесконечного составления протоколов, периодически спрашивали у задержанных, когда они уже перестанут ходить.





Из РУВД в больницу скорая вместе с Ильей забрала еще одного мужчину. Их сопровождал конвой. "На каталке меня возил сотрудник РУВД", — рассказывает Илья.





Врачи диагностировали у него переломы отростков двух позвонков и оставили на 5-7 дней в больнице. Кроме того, у него гематомы на ногах.





В понедельник 16 ноября он должен был играть в спектакле РТБД "Карьера доктора Рауса". Представление прошло без него, но в театре заявили, что играют этот спектакль в поддержку своего актера.









На протестах 15 ноября в Беларуси было задержано, по данным правозащитников, более 1100 человек.





Об избиениях в бусе рассказывали и другие задержанные в воскресенье, в частности, гендиректор московского издательства "Время" Борис Пастернак. В милицейском микроавтобусе на него сверху положили еще троих человек. Тем, кто был сверху, "досталось и кулаками, и дубинками".