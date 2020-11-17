Остановлена работа оперблока РНПЦ детской онкологии - работать некому!

У троих других коронавирусная инфекция.





А четвертая - Жанна Николаевна Вашкевич, операционная медсестра РНПЦ ДОГИ с 30-летним стажем, - отбывает административный арест в Могилевской тюрьме.





Операции перенесены, производятся только постановки ЦВК, сообщают Белые халаты.





Это означает, что кого-то из детей правящий режим обрек на медленную смерть от тяжелой болезни, в то время как своевременная операция могла эти жизни спасти!





С учетом того, что неизвестно, сколько времени не будут проводиться операции, таких неспасенных жизней может быть десятки!