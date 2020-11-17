Остановлена работа оперблока РНПЦ детской онкологии - работать некому!
Сегодня с 9.30 остановлена работа оперблока в РНПЦ детской онкологии. Из 5 операционных медсестер работает только одна.
фото носит иллюстративный характер
У троих других коронавирусная инфекция.
А четвертая - Жанна Николаевна Вашкевич, операционная медсестра РНПЦ ДОГИ с 30-летним стажем, - отбывает административный арест в Могилевской тюрьме.
Операции перенесены, производятся только постановки ЦВК, сообщают Белые халаты.
Это означает, что кого-то из детей правящий режим обрек на медленную смерть от тяжелой болезни, в то время как своевременная операция могла эти жизни спасти!
С учетом того, что неизвестно, сколько времени не будут проводиться операции, таких неспасенных жизней может быть десятки!
"Белорусский партизан"
11:15 17/11/2020
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