Ультиматум: медики дали режиму месяц

"Наших коллег избивают и задерживают на улицах при оказании медицинской помощи! Садят в тюрьму за оказание медицинской помощи! Штрафуют и унижают за проявление солидарности!





Насколько мы ценим свой «белый халат», чтобы это просто оставить без внимания и дальше продолжать работать, делая вид, что ничего не происходит?" — обращаются медики в телеграм-канале «Белые халаты».





заставляют нелимитировано работать, выдавать больничные листы и льготные рецепты, согласно статистике, а не нуждам пациентов, фальсифицировать данные по количеству пациентов в стационаре, пишет Они также указывают на факты грубого нарушения законодательства со стороны администраций, которые не предоставляют достаточное количество СИЗов,, пишет gazetaby.com





Происходящее в стране и в здравоохранении заставило медиков принять решение о массовом увольнении.

"Тех, кто решил уволиться, уже много. В течение этой недели, с 16 по 22 ноября, мы общаемся с коллегами, несем заявления на увольнение. Увольняемся по Трудовому Кодексу через 30 дней. За это время у государства и администрации будет время, чтобы так или иначе разрешить этот вопрос", — предупредили врачи, медицинские сестры и работники медицинских учреждений.





Они отмечают, что их предыдущие многочисленные обращения, под одним из которых подписалось около пяти тысяч человек, не были услышаны.





"В атмосфере беспрецедентной лжи, беззакония и репрессий со стороны властей по отношению к людям мы не имеем больше моральных сил оставаться в прежнем формате призывов к здравомыслию в видеообращениях и подписях.





Мы поступаем так для народа Беларуси в надежде, что нас услышат. Услышат заводчане, учителя, машинисты метро и поездов, водители общественного транспорта.





Нет более угнетающего чувства, чем чувство бессилия и беспомощности, и все, что мы можем сделать, — это увольнение, так как бастовать мы не можем",

— заявляют медики.









Напомним, 15 ноября снова среди задержанных были медики. Это:





- заместитель директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова, кандидата медицинских наук Павел Моисеев,



