Как сообщает компания застройщик квартала «А100», с торца дома по адресу улица Леонардо да Винчи,2 возле входа в расчетно-справочный центр выведен шланг, где жители могут в любое время набрать воду, пишет telegraf.by





Однако при падении температуры воздуха ниже -3 градусов конструкция будет убрана для избежания порчи системы подачи воды в доме.





«Если шланг по какой-то причине будет срезан или сорван, просим обращаться в клиентский центр «А-100 Комфорт», расположенный в этом доме», — сообщают в «А100».





Между тем TUT.by передает, что

из-за отсутствия воды 17 ноября в школе в Новой Боровой отменяют занятия.





По словам местных жителей, воды не было в школе и накануне. Поэтому уроки были сокращенными, а вечером классные руководители сообщили родителям и ученикам, что из-за отсутствия воды занятия завтра отменяются.









Жители минского микрорайона «Новая Боровая» об отсутсвии воды стали сообщать с утра 15 ноября - воды нет ни горячей, ни холодной. Появляется иногда не во всех домах и с малым напором.





По неофициальной версии, кто-то повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район.

В «Минскводоканале» на звонки жителей микрорайона и журналистов отвечают не каждый раз. Зато каждый раз, когда поднимают трубку, говорят разное.

Официальный телеграм-канал Минского горисполкома сообщил, что в «Минскводоканале» рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в микрорайоне «Новая Боровая».



