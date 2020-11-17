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Романа Бондаренко можно было спасти?

12 ноября в БСМП после нескольких операций скончался Роман Бондаренко. Врач рассказала, что его травма могла не привести к смерти, если бы его вовремя доставили в больницу:

«Последствия травмы Романа не сразу стали необратимыми. Мозг немного похож на губку, и если кровь откачать вовремя, то можно спасти жизнь. Но между травмой и обращением в скорую прошло много времени, за которое разбухший от крови мозг начал сжимать ту часть, что отвечает за движения и дыхание. Когда его привезли к нам, шанс на то, что врачам удастся его спасти, был минимален».

фото РИА Новости, Площадь перемен
МГ/АА belsat.eu
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