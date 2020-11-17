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Первые туристы могут отправить в полет на МКС уже через год

Пока не известно, кто будет управлять космическим кораблем и находиться в составе экипажа в качестве туристов.

Первую группу туристов на российском корабле "Союз" могут отправить в полет на Международную космическую станцию 8 декабря 2021 года, сообщили во вторник РИА Новости.

фото для иллюстрации

Планируется, что туристы пробудут на станции 12 суток и 20 декабря вернутся на Землю. Согласно программе, стартует космический корабль "Союз МС-20" с Байконура. Командиром будет российский космонавт, с ним – еще два туриста.

Информация о капитане космического корабля и именах туристов пока не разглашается.
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