В Минске покажут фильм Феллини "Восемь с половиной"

Роль своего alter ego в картине маэстро Феллини передал Марчелло Мастроянни – любимцу Микеланджело Антониони, Витторио Де Сика, Лукино Висконти и других итальянских кинорежиссёров. Главное в истории "кино про кино" демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами – настоящее наслаждение для всех киноманов, пишет interfax.by









Исключительный талант Феллини продолжает вдохновлять кинематографистов по всему миру: как иначе, ведь режиссёр показал себя экспериментатором и крайне тонким исследователем человеческих страстей. При этом Феллини постоянно привносил что-то новое в свою киноэcтетику, и тем самым приложил руку к тому, что итальянское кино ХХ века признаётся европейским культурным феноменом.





Прокат картины в Минске организует Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", выступая гидом по хорошему кино для тех, кто успел соскучиться по прокату свежих авторских картин.



