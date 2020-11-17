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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Как написать жалобу в Следственный комитет по поводу ареста денег от BY_Help документ

Эксперты и юристы Правозащитного центра "Весна" подготовили образец жалобы на арест с карт-счетов денег, которые пострадавшие от действий власти люди получали на медицинскую помощь от компании BY_Help.

Правозащитники также попытались дать ответы на некоторые из вопросов, возникающие в связи с такими действиями властей.

Скачать образец жалобы для редактирования можно внизу. Пожалуйста, обратите внимание, что шестой пункт актуален только для тех, у кого не перепутались "свои" и перечисленные от фонда деньги.

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