Словакия призвала бороться с COVID-19, «как с коммунистами»

Премьер-министр Словакии Игор Матович сравнил пандемию коронавируса с коммунастами, которые правили в стране с февраля 1948 по конец 1989 года. По его словам, коммунисты «тоже были пришельцы, которые не разрешали свободно дышать». Об этом в понедельник, 16 ноября, пишет ТАСС.





Свою оценку пандемии он дал в понедельник вечером после заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций, где рассматривалось состояние борьбы с коронавирусной инфекцией в республике. Выступление премьера транслировали ведущие сетевые телеканалы страны, пишет telegraf.by





«С коронавирусной инфекцией необходимо бороться, как когда-то с коммунистами. Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас в нашей стране новый пришелец — коронавирус», — отметил Матович.





По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Словакии превысило 87 тыс. От вызванных коронавирусом осложнений за последние восемь с половиной месяцев в стране умерли 526 жителей.





Напомним, правительство Словакии временно закрыло границу с Украиной из-за роста числа заболевших коронавирусом.



