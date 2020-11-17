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В Орше к 90-летию Владимира Короткевича появится мурал

Известно, что мурал появился благодаря инициативе мецената Андрея Балабина, который чуть раньше приобрел родной дом Владимира Короткевича в Орше, и планирует его преобразовать в музей и центр культуры.

В Орше к 90-летию Владимира Короткевича появится мурал, посвященный классику белорусской литературы, сообщила в Facebook литератор, переводчица Мария Мартысевич.


"Работы на панно на торце дома по улице Жаня-Поля Марата, 2 как заметили местные жители, уже начались. Автор изображения – оршанский художник Дмитрий Толкачев. В эскизе использованы рисунки Короткевича и фрагменты его рукописей", - написала она.

"Стена жилого дома по Марата,2, выходит на улицу Короткевича и находится всего в нескольких метрах от дома, где родился классик. Напротив – роддом. Торец многоэтажки выходит на открытое пространство и размещен на взгорке", - пояснила Мартысевич.


Она выразила надежду, что мурал создаст атмосферу всей улицы и сделает еще более приятными прогулки жителей Орши к гостей города к Днепру.

Создание мурала планируют завершить 23 ноября, пишет interfax.by
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