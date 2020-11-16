Американская вакцина от коронавируса показала эффективность более 94%





Об этом говорится в распространенном 16 ноября пресс-релизе компании. Только пятеро вакцинированных заразились COVID-19, у всех болезнь прошла в легкой форме, пишет "Радио Свобода"





В ходе третьей фазы испытаний в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, на промежуточном этапе заразились 95 человек — 90 из них получили плацебо, утверждают в компании. Компания планирует подать заявку на регистрацию препарата в американский регулятор — Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Moderna представила промежуточные результаты третьей фазы испытаний через неделю после того, как об успехах своего препарата отчитались американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Их вакцина предварительно показала 90-процентную эффективность.









Оба препарата основаны на инновационном РНК-механизме действия. РНК-вакцины нуждаются в особых условиях хранения. Препарат Pfizer и BioNTech сохраняется при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Это требует хорошей медицинской инфраструктуры и может помешать ее использованию за пределами густонаселенных регионов богатых стран. Moderna утверждает, что ей удалось повысить этот порог до минус 20 градусов.





11 ноября о первых результатах третьей фазы клинических испытаний отчитались создатели российского препарата «Спутник V». По их словам, эффективность вакцины составила 92 процента.