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Минчанку задержали на «Площади перемен», в суде она заявила, что беременна. Ей дали 25 суток ареста

16 ноября в суде Фрунзенского района рассматривалось дело минчанки Виктории, которую вместе с мамой задержали вчера на «Площади перемен». По словам девушки, они не участвовали в митинге и не сопротивлялись милиции, как указано в протоколе. Также Виктория сообщила суду, что накануне сделала тест на беременность, и он оказался положительным. Судья Андрей Млечко постановил назначить административный арест на 25 суток, пишет TUT.BY

Силовики в воскресенье на «Площади перемен». Фото: TUT.BY

По материалам дела, Викторию задержали 15 ноября около 16.40 возле дома на улице Червякова, 62. Здесь находится так называемая «Площадь перемен», где вчера собрались участники воскресного марша. В протоколе отмечено, что девушка приняла участие в несанкционированном митинге, также при задержании отказывалась проследовать в служебный транспорт для разбирательства во Фрунзенском РУВД, вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, упиралась, бросалась в драку, хваталась за форменное обмундирование милиционера. По итогу ей вменяли две статьи КоАП: ч. 3 ст. 23.34 (Повторное за год участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (Неповиновение законному требованию сотрудника милиции). Пояснения по делу дали милиционеры с измененными данными (это противоречит ПИКоАП). Судья отказал в ходатайстве вызвать на процесс маму девушки, которая была свидетелем задержания.

Сама Виктория суду пояснила, что 15 ноября встретилась с мамой в районе ЦУМа, они ходили за покупками. Позже мама предложила пойти на «Площадь перемен», где никогда раньше не была, но читала о ней в новостях. Принимать участия в митинге, по словам Виктории, они не планировали. Также девушка сообщила суду, что накануне, в субботу, сделала тест на беременность, и результат оказался положительным. Судья Млечко уточнил, есть ли у задержанной справка из медучреждения, которая подтверждает ее беременность, на что Виктория пояснила, что планировала записаться к врачу в понедельник, но не успела, так как ее задержали в воскресенье.

По закону, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП). Мы пытались получить комментарий в суде Фрунзенского района Минска, однако там нам лишь подтвердили решение — 25 суток ареста. Виктория на время судебного процесса находилась в изоляторе на Окрестина.
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