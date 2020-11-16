+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Суды над горняками в Барановичах: сутки и штрафы

16 ноября судили работников «Белкалия», задержанных во время экскурсии.


Стачком «Беларуськалия» опубликовал итоги судов над работниками предприятия, которые проходили в Барановичах:

Валентин Скарбич – 7 суток

Игорь Забродский – 10 б.в.

Марина Агиевич – 10 б.в.

Надежда Осипян – 20 б.в.

Василий Жилич – 10 б.в.

Владимир Кучинский – 10 б.в.

Юрий Хотянович – 20 б.в.

Павел Павлов – 10 б.в.

Алексей Карлюк – 10 б.в.

Антон Демков – 7 суток

Роман Клевец – 7 суток

Вадим Фалей – 10 б.в.

Юрий Корзун, Павел Пученя – 15 суток

Игорь Осипян – 10 суток

Евгений Клочков – 5 суток

Стоит отметить, что некоторые из горняков из этого списка ранее уже отбывали административные аресты. Юрий Корзун провел 30 суток под арестом, Павел Пученя — 40.

Напомним, что 13 ноября во время автобусной экскурсионной поездки на родину Тадеуша Костюшки по маршруту Коссово-Меречёвщина были задержаны более 40 человек. Среди них участники стачки ОАО «Беларуськалий» и жители Солигорска.

До суда они находились в ИВС в Барановичах. Всем вменяется ст. 23.34 КоАП.
"Солидарность"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]