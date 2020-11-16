+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

COVID-вакцина сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию в мире.


Об этом он сообщил в Твиттере.

«Вакцина сама по себе не покончит с COVID-19 пандемией. Нам все равно придется продолжать осуществлять надзор, проводить тестирования, соблюдать самоизоляцию и стимулировать людей быть осторожными», - написал Гебрейесус.

Он также добавил, что людям следует учитывать, что первые доставки вакцины против коронавируса будут доступны только для медиков, старших по возрасту людей и других лиц, находящихся в зоне риска.

«Это, надеемся, уменьшит количество смертей и даст возможность системам здравоохранения справляться, но у вируса все равно будет много возможностей распространяться», - отметил глава ВОЗ.

Ранее американская компания Moderna, которая сейчас разрабатывает вакцину от коронавируса (COVID-19), заявила, что их вариант показал эффективность 94,5% предупреждения вируса у людей.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 54 896 579 случаев коронавирусной инфекции, в частности 1 325 422 летальных, выздоровели 38 197 709 человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]