COVID-вакцина сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

Об этом он сообщил в Твиттере.





«Вакцина сама по себе не покончит с COVID-19 пандемией. Нам все равно придется продолжать осуществлять надзор, проводить тестирования, соблюдать самоизоляцию и стимулировать людей быть осторожными», - написал Гебрейесус.





Он также добавил, что людям следует учитывать, что первые доставки вакцины против коронавируса будут доступны только для медиков, старших по возрасту людей и других лиц, находящихся в зоне риска.





«Это, надеемся, уменьшит количество смертей и даст возможность системам здравоохранения справляться, но у вируса все равно будет много возможностей распространяться», - отметил глава ВОЗ.





Ранее американская компания Moderna, которая сейчас разрабатывает вакцину от коронавируса (COVID-19), заявила, что их вариант показал эффективность 94,5% предупреждения вируса у людей.





По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 54 896 579 случаев коронавирусной инфекции, в частности 1 325 422 летальных, выздоровели 38 197 709 человек.