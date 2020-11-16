+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

С историком, который вступился за бело-красно-белый флаг, не продлили контракт

В Институте истории Национальной академии наук не продлили контракт с кандидатом наук Алексеем Шаландой.

Алексей Шаланда / facebook.com​

Как сам историк написал в Фейсбуке, об этом решении он узнал от заместителя директора по научной работе Вадима Лакизы, передает "Еврорадио".

"Сегодня узнал от В. Л. Лакизы, что Институт истории НАН Беларуси не собирается продлевать со мной контракт по политическим мотивам и ликвидирует мой отдел генеалогии, геральдики и нумизматики", — сообщил Шаланда.

В Институте истории Шаланда работает с 2008 года. С 2015-го он был заведующим отделом генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории.

Как эксперта его привлекли к делу 20-летней Марии Сафоновой, которую судили за написанный на асфальте лозунг "Жыве Беларусь!" и изображённый рядом бело-красно-белый флаг. В своей экспертизе Шаланда напомнил, что бело-красно-белый флаг дважды имел статус государственного — в БНР в 1918-1921 годах и в Республике Беларусь в 1991-1995 годах. Также он заявил, что рисунок на асфальте не может считаться флагом, а белый и красный — национальные цвета белорусского народа, которые не могут никого оскорблять.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]