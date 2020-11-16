У кого-то едет крыша? На Шарковщине для Деда Мороза ищут... синий костюм
На этот Новый год в Шарковщине Дед Мороз оденет синюю шубу вместо привычной всем детишкам красной.
Закупку из одного источника сценических костюмов Деда Мороза и Снегурочки проводит Шарковщинский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций.
Согласно документации, приобретается синий костюм Деда Мороза и белый — Снегурочки. Ориентировочная стоимость первого составляет 500 рублей, второго – 400.
Костюмы должны поставить заказчику до 7 декабря, оплачивается закупка за счет бюджетных средств.
Трудно сказать, с чем связан отход от каноничного красного цвета шубы Деда Мороза, установившегося еще в советские времена.
Возможно, что на это решение повлияло и то, что у правящего режима начинается нервный тик при виде сочетания красного и белого.
Говорят, уже доходит до того, что на машины «скорой» дорисовывали зеленую линию.
Источник: vitebsk.cc
17:31 16/11/2020
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