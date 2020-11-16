+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Цинизм дня: власти рассказали, зачем уничтожили мемориал Роману Бондаренко

В администрации Центрального района прокомментировали циничное уничтожение мемориала Роману Бондаренко на площади Перемен.

Напомним, накануне силовики, разогнав протестующих, глумились над мемориалом, топча ногами цветы и лампадки, и вот что сейчас утверждает эта власть.


Работники эксплуатирующих организаций аккуратно убирают ритуальную атрибутику в стихийно созданных местах в память Романа Бондаренко, заявил первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.

"На территории района было создано несколько таких мест, самое крупное — в квартале улиц Червякова и Каховской. В связи с "многочисленными обращениями граждан" с 15 ноября их приводят в порядок в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов. 

В мероприятиях задействованы работники различных жилищно-эксплуатационных организаций. Они "бережно" переносят цветы, лампадки и другие принесенные горожанами ритуальные принадлежности в спецтехнику, которая отвозит их на специально выделенный участок на Северном кладбище. 

Планируется в течение рабочего дня 16 ноября работы по уборке стихийных мест завершить и в дальнейшем поддерживать эти места в "надлежащем" санитарном состоянии", — цитирует чиновника госагентство Минск-новости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]