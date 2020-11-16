Мелкая месть режима: Новую Боровую оставили без воды

Что происходило там вчера и что происходит сегодня? Об этом пишет TUT.BY





Проблемы с водой в Новой Боровой начались еще вчера. Как сообщают жители, вода пропала около 9 утра. Потом жильцы и обслуживающая компания «А-100 Комфорт» добились того, что около 11 утра в район приехала аварийная служба Минскводоканала. В итоге ближе к вечеру вода появилась, но потом опять пропала. Утром произошло то же самое.





А-100 организовала раздачу воды людям у себя в офисе рядом с Новой Боровой, а Минскводоканал пригнал в район несколько цистерн. Рядом с Новой Боровой, жители которой активно включились в мирные протесты после выборов, также появилось три биотуалета бело-красно-белой расцветки.





«А-100 Комфорт» к этим туалетам отношения не имеет. Да и стоят они не на обслуживаемой ими территории. Поэтому местные считают, что их сюда поставил Минскводоканал (он, в принципе, и должен их ставить, когда есть проблемы с водой). Людей вся эта ситуация, мягко сказать, возмущает.





Что говорят жители?





— В Минскводоканале говорят, что ничего не знают, а потом спустя определенное количество звонков жителей проговариваются, что ждут указания сверху. Через некоторое время оказывается, что кто-то самовольно перекрывает в колодцах задвижки подачи воды. Водоканал упорно хранит молчание, выдавая спектр слов от «ждите» до «решаем», — рассказывает местный житель.



