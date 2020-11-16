Мелкая месть режима: Новую Боровую оставили без воды
В воскресенье и понедельник в Новой Боровой большие проблемы с водой — в большинстве домов ее нет.
Что происходило там вчера и что происходит сегодня? Об этом пишет TUT.BY.
Проблемы с водой в Новой Боровой начались еще вчера. Как сообщают жители, вода пропала около 9 утра. Потом жильцы и обслуживающая компания «А-100 Комфорт» добились того, что около 11 утра в район приехала аварийная служба Минскводоканала. В итоге ближе к вечеру вода появилась, но потом опять пропала. Утром произошло то же самое.
А-100 организовала раздачу воды людям у себя в офисе рядом с Новой Боровой, а Минскводоканал пригнал в район несколько цистерн. Рядом с Новой Боровой, жители которой активно включились в мирные протесты после выборов, также появилось три биотуалета бело-красно-белой расцветки.
«А-100 Комфорт» к этим туалетам отношения не имеет. Да и стоят они не на обслуживаемой ими территории. Поэтому местные считают, что их сюда поставил Минскводоканал (он, в принципе, и должен их ставить, когда есть проблемы с водой). Людей вся эта ситуация, мягко сказать, возмущает.
Что говорят жители?
— В Минскводоканале говорят, что ничего не знают, а потом спустя определенное количество звонков жителей проговариваются, что ждут указания сверху. Через некоторое время оказывается, что кто-то самовольно перекрывает в колодцах задвижки подачи воды. Водоканал упорно хранит молчание, выдавая спектр слов от «ждите» до «решаем», — рассказывает местный житель.
Местные жители считают, что вся эта история — это реакция на их активную позицию и бело-красно-белую символику.
Чуть позже читатели прислали фото, предположительно, той самой задвижки:
— А вот и причина, перекрыли воду и снесли вентиль, — рассказали местные.
Получить оперативный комментарий в «Минскводоканале» не удалось.
14:29 16/11/2020
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