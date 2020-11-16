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Мелкая месть режима: Новую Боровую оставили без воды

В воскресенье и понедельник в Новой Боровой большие проблемы с водой — в большинстве домов ее нет.

Что происходило там вчера и что происходит сегодня? Об этом пишет TUT.BY.

Проблемы с водой в Новой Боровой начались еще вчера. Как сообщают жители, вода пропала около 9 утра. Потом жильцы и обслуживающая компания «А-100 Комфорт» добились того, что около 11 утра в район приехала аварийная служба Минскводоканала. В итоге ближе к вечеру вода появилась, но потом опять пропала. Утром произошло то же самое.

А-100 организовала раздачу воды людям у себя в офисе рядом с Новой Боровой, а Минскводоканал пригнал в район несколько цистерн. Рядом с Новой Боровой, жители которой активно включились в мирные протесты после выборов, также появилось три биотуалета бело-красно-белой расцветки.

«А-100 Комфорт» к этим туалетам отношения не имеет. Да и стоят они не на обслуживаемой ими территории. Поэтому местные считают, что их сюда поставил Минскводоканал (он, в принципе, и должен их ставить, когда есть проблемы с водой). Людей вся эта ситуация, мягко сказать, возмущает.

Что говорят жители?

— В Минскводоканале говорят, что ничего не знают, а потом спустя определенное количество звонков жителей проговариваются, что ждут указания сверху. Через некоторое время оказывается, что кто-то самовольно перекрывает в колодцах задвижки подачи воды. Водоканал упорно хранит молчание, выдавая спектр слов от «ждите» до «решаем», — рассказывает местный житель.

Местные жители считают, что вся эта история — это реакция на их активную позицию и бело-красно-белую символику.

Чуть позже читатели прислали фото, предположительно, той самой задвижки:


— А вот и причина, перекрыли воду и снесли вентиль, — рассказали местные.

Получить оперативный комментарий в «Минскводоканале» не удалось.
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