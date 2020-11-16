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Шок! Женщина-водитель сбила детей на переходе

В Минской области женщина-водитель сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе

Инцидент произошел 15 ноября на автодороге "Ждановичи-Семково". 

По информации МВД, женщина отвлеклась от управления и совершила наезд на девочку и двух мальчиков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Все дети получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сообщается, что авария произошла возле санатория "Ракета", маленькие пешеходы переходили дорогу в сопровождении тренера. 
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