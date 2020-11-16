Шок! Женщина-водитель сбила детей на переходе

Инцидент произошел 15 ноября на автодороге "Ждановичи-Семково".





По информации МВД, женщина отвлеклась от управления и совершила наезд на девочку и двух мальчиков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Все дети получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.





Сообщается, что авария произошла возле санатория "Ракета", маленькие пешеходы переходили дорогу в сопровождении тренера.