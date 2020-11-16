+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Остановился микроавтобус - бегите во всю мощь: Саша Филипенко опубликовал гайд по Минску для россиян

Писатель Саша Филипенко предложил свой путеводитель по Минску.

Остановился микроавтобус - бегите во всю мощь: Саша Филипенко опубликовал гайд по Минску для россиян
"Метро работает, но пять дней в неделю. Мобильный интернет тоже. Ковида нет, но всё чаще есть. На улицах грязно — повсюду взводы мусора. Все лучшие рестораны закрыты, галереи тоже. 

Если за утренней чашечкой кофе вы любите читать свежую и независимую прессу — помогите с её публикацией и распространением. 

Если хотите посмотреть постановки национального драматического театра — привезите с собой актеров (местных уволили). 

Если вы журналист — вас не пустят. 

Если бывший студент — тоже. 

Если вы бездарный пропагандист или штрейкбрехер — вам будут рады и, так как у нас "союзное государство", визы вам не нужны. 

Если вы не знаете какую одежду взять в дорогу — выбирайте спортивное и не забывайте про пуховики — у нас не холодно, но в них удобнее спать на нарах. 

Если любите кататься на велосипеде — велодорожек много, но вы фашист. Почему? Этого бесполезного вопроса в Беларуси давно нет. 

Если встретите человека с камерой или пустым взглядом — это тихарь. Он безобиден, можно покормить с руки. 

Человек с языком в ж..е — футболист национальной футбольной сборной. Если такой же, но повыше — известный хоккеист. 

С красно-зелеными флагами гулять можно, с бело-красно-белыми нельзя. Ничего не перепутайте! 

В спортивных штанах и с ружьем бегать можно, в платье и с цветами гулять нельзя. 

Рисовать граффити нельзя, разрушать мемориалы можно. 

Наркотиков в городе нет — все сожрали ОМОНовцы. 

Если к вам пристает агрессивно настроенный человек — не спорьте — это милиционер. 

Если рядом остановился микроавтобус — бегите, но не трусцой, а во всю мощь. 

В общем, добро пожаловать в Минск, ничего не бойтесь и много гуляйте — могут и не посадить — все тюрьмы переполнены", - пишет Саша Филипенко
в своем фейсбуке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]