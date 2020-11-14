Минздрав занижает статистику по COVID как минимум в 5 раз - документ!

Все лаборатории, на базе которых могут выполняться ПЦР-исследования, будут перепрофилированы под тестирование COVID-19, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.





"В связи с существенным ростом количества заболевших Министерство здравоохранения столкнулось с необходимостью мобилизации всех ресурсов, необходимых для обеспечения тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР в рамках оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь.





Для этих целей перепрофилируются все лаборатории, на базе которых могут выполняться данные исследования", - цитирует сообщение tut.by









Как и весной, сейчас будут задействованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей. Всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР.





Тем временем телеграм-канал медиков "Белые халаты" опровергает статистику Минздрава по распространению COVID-19 в стране - реальная ситуация катастрофическая!





Официальные данные заболеваемости COVID-19 по областям Республики Беларусь.



Эти данные получает Минздрав от облисполкомов, но как формируются цифры?

"Белые халаты" рассказывают на примере Гомельской обл. за 14.11.2020:

Положительные тесты из различных лабораторий -1125 (в табл. нет, инсайд)

Информация, полученная облисполкомом от санэпид службы - 954 положительных теста (в табл нет, инсайд)

Облисполком дал в Минздрав только +593!

В итоге по Беларуси реальный рост за 14.11.2020 +6170 (с учетом того, что цифры в 2 раза урезают и далеко не всем делают тест). То есть в реальности не менее 12-15 тысяч заболевших за 14 ноября! А к Минздраву вопрос, даже если по сводке было +6170 новых случаев COVID-19, почему вы говорите только о +1315?

Что касается смертности: например, Минздрав отрапортовал в субботу, что за минувшие сутки, умерли 6 человек, но на самом деле это, мягко говоря, не так.









По информации "Белых халатов":





- В 5-й городской клинической больнице Минска умерло 6 человек за упомянутые сутки и 43 за неделю, 90% их них умерли именно от коронавируса





- В 10 ГКБ Минска - за последние сутки от коронавируса умерли 3 человека;





- БСМП Витебска - 3 трупа с COVID+





- В Брестской областной - 3 человека;





- В Молодечно 1 человек;





- Гродненская университетская клиника - 3 трупа;





- Во 2 ГКБ Гродно - 2 человека;





- Раковская участковая - 1 пациент.





Итого, только в 8 больницах за последние сутки 21 человек умер от COVID-19.





И снова реальная статистика только 6 учреждений больше официальных данных Минздрава по всей стране!

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