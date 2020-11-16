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СМИ на прицеле: в воскреснье задержано 13 журналистов

В очередное протестное воскресенье в Беларуси задержано 13 журналистов.

Как сообщает БАЖ, журналисты 15 ноября были задержаны в Минске, Витебске, Гродно и Пинске.

Минск: Юрий Шамшур, ТАСС. Освободили после проверки документов, Андрей Покумейко, БелТА. Освободили после проверки документов, Шура Пилипович-Сушчиц, «Наша Нива», Евгений Отцецкий, фотограф, Андрей Шавлюго, БелаПАН, Александр Ивулин, Tribuna.cоm, Татьяна Гаврильчик, фотограф, оператор, Юлия Коцкая, БелаПАН.


Витебск: Алесь Пилецкий, TUT.BY и «Народная Воля», Игорь Матвеев, "Народныя навіны Віцебска".

Гродно:  Андрей Ломов, Hrodna.life, Евгений Бузук, фотограф, Михаил Кунцевич, autogrodno.by

Пинск: Андрей Якимуш

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