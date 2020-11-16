СМИ на прицеле: в воскреснье задержано 13 журналистов
В очередное протестное воскресенье в Беларуси задержано 13 журналистов.
Как сообщает БАЖ, журналисты 15 ноября были задержаны в Минске, Витебске, Гродно и Пинске.
Минск: Юрий Шамшур, ТАСС. Освободили после проверки документов, Андрей Покумейко, БелТА. Освободили после проверки документов, Шура Пилипович-Сушчиц, «Наша Нива», Евгений Отцецкий, фотограф, Андрей Шавлюго, БелаПАН, Александр Ивулин, Tribuna.cоm, Татьяна Гаврильчик, фотограф, оператор, Юлия Коцкая, БелаПАН.
Витебск: Алесь Пилецкий, TUT.BY и «Народная Воля», Игорь Матвеев, "Народныя навіны Віцебска".
Гродно: Андрей Ломов, Hrodna.life, Евгений Бузук, фотограф, Михаил Кунцевич, autogrodno.by
Пинск: Андрей Якимуш
09:40 16/11/2020
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