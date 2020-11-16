+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Прогноз: Мир вернется к обычной жизни к концу 2021

Вакцина от Covid должна снизить передаваемость вируса, прогнозируют разработчики лекарства.



Вакцина от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Также лекарство должно снизить передаваемость вируса,  заявил разработчик вакцины и создатель компании BioNTech Угур Сахин.
 
Он ожидает, что дальнейшие результаты исследований докажут, что вакцина помогает снизить передаваемость вируса и это снизит количество новых случаев заражения.
 
«Уверен, что передача вируса от человека к человека будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения», — сказал Сахин.

Напомним, что ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.
telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]