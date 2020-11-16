Новый мировой рекорд заражения COVID-19 за сутки

В течение двух суток в ВОЗ зафиксировали рекордные показатели количества выявленных новых случаев коронавируса. Также эксперты назвали дни, когда регистрируется наибольшее количество новых случаев заражения.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали за сутки рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии. В воскресенье, 15 ноября, выявлено 660 905 случаев коронавируса, пишет DW.









До этого, "рекордным" днем по числу выявленных инфицированных стала пятница, 13 ноября, - 645 410 случаев.





За последние же сутки на планете выявлено 594 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, следует из данных ВОЗ.





Общее число выявленных случаев COVID-19 выросло до 53 766 728.





Жертвами коронавируса в мире стали 1 308 975 пациентов.





Специалисты ВОЗ также выявили тенденцию, когда фиксируется наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса. Это – пятница, суббота, воскресенье, а также вторник и среда.



