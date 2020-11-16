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«Убегали от ОМОНа — попали на свадьбу!» Минчанка рассказала о приключениях на воскресном марше

Невероятная история о том, как протестный Марш закончился... свадьбой

«Если бы мне кто-то утром сказал, что такое возможно, ни за что бы не поверила», — начинает рассказ Татьяна. Сегодня воскресный марш для нее закончился… свадьбой! Убегая с друзьями от силовиков, компания попала в квартиру, где отмечали второй день торжества. Хозяева не только пустили людей в дом, но угостили их шампанским и закусками. «Сегодня вы и ваши близкие были самыми невероятными людьми нашего дня! — передает Татьяна молодым. — И хоть нам всем сегодня часто горько, пусть вам обязательно живется очень сладко!»

Фото: РИА Новости

История приключилась в районе станции метро «Пушкинская», откуда 15 ноября стартовал воскресный марш, пишет tut.by
— Мы попали в самый замес, — говорит Татьяна. — Пришлось убегать во дворы. Смотрю: у подъезда стоит девушка в шортах и говорит — давайте к нам. Думали недолго, радостно бежали внутрь. И не только мы. Я была с другом, на какое-то время потеряла его из виду, мне было страшно, успел ли спрятаться он, поэтому я только кричала его имя. В общем мы забежали, за нами еще один мужчина, быстро закрыли дверь и услышали, как по ней стукнул дубинкой омоновец. Внутрь он прорываться не стал. А что в квартире? Свадьба!

Такого, по словам Татьяны, никто из собравшихся 15 неожиданных гостей не ожидал. Сначала, говорит, тихо сидели на полу, скромно отказываясь от праздничных «ста грамм».

— Но хозяева сказали: расслабьтесь, ребята, вам еще минимум час лучше не выходить. Вынесли тарелку с бутербродами, шампанское. Ну, за молодых!

Татьяна говорит, что будет рассказывать своим внукам о такой свадьбе: как 15 случайных человек прятались и поздравляли молодоженов самыми искренними пожеланиями.

—  Ребята оказались очень добродушными и веселыми, как и их родители, — отмечает собеседница. — Знаете, это такое чувство теплое. Белорусы не просто нация. Мы все, как большая семья, которая, на мой взгляд, только-только это начала понимать. И так хочется, чтобы эта семья тоже крепла в новой Беларуси.

Примерно через час гости разошлись. Татьяна и ее друзья сегодня смогли вернуться домой.
Адар'я Гуштын
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