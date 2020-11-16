Умер дипломат Владимир Счастный
Известный белорусский дипломат и культурный деятель Владимир Счастный умер сегодня, 15 ноября. Об этом сообщает tut.by
Владимир Счастный. Фото: Wikipedia Commons
Владимир Счастный родился в 1948 году в Сморгони, окончил Минский пединститут иностранных языков и курсы ООН при Московском институте иностранных языков имени М. Тореза (1978).
Работал сотрудником службы русских письменных переводов Секретариата ООН в Нью-Йорке. Являлся членом коллегии МИД Беларуси (1992−1993), поверенным в делах Республики Беларусь в Литве (1993−1995), Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Великобритании и по совместительству в Ирландии (1995−2000), председателем Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (2001−2013).
Кроме того сообщается, Владимир Счастный был известен как переводчик, автор книг по истории искусства. Как признавался Виктор Бабарико, его интерес к художникам Парижской школы пробудился благодаря книге Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси».
08:04 16/11/2020
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