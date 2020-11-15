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«Гонять во всю мощь»: Претенденты на победителя в номинации «побег дня»«Гонять во всю мощь»: Претенденты на победителя в номинации «побег дня»

Некоторые протестующие продемонстрировали 15 ноября у станции метро «Пушкинская» отменную физическую форму.


На первом видео молодой человек сумел оторваться сразу от нескольких преследователей-силовиков. Не помог им и автомобиль: когда машина нагнала демонстранта, тот сиганул через ограждение на дороге, оставшись на свободе.



 
А вот еще один претендент на победу в номинации «побег дня». Несколько силовиков напали на мужчину в светлом, но тот погнал «во всю мощь», скрывшись не только от них, но и проскочив по дороге еще одного атаковавшего. Эта сцена напомнила лучшие забеги спортсменов в американском футболе.
 

Напомним, что автор мема «хлопотное дельце» ввел в активный оборот также выражение «гонять во всю мощь». МВД показало видео «раскаяния» Сергея Миронова, где тот заявил, что на сутках собирается бросить курить и «бегать по утрам по полчаса, причем не так трусцой, а серьезно гонять во всю мощь».
"Солидарность"
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