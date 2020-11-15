



На первом видео молодой человек сумел оторваться сразу от нескольких преследователей-силовиков. Не помог им и автомобиль: когда машина нагнала демонстранта, тот сиганул через ограждение на дороге, оставшись на свободе.







А вот еще один претендент на победу в номинации «побег дня». Несколько силовиков напали на мужчину в светлом, но тот погнал «во всю мощь», скрывшись не только от них, но и проскочив по дороге еще одного атаковавшего. Эта сцена напомнила лучшие забеги спортсменов в американском футболе.





Напомним, что автор мема «хлопотное дельце» ввел в активный оборот также выражение «гонять во всю мощь». МВД показало видео «раскаяния» Сергея Миронова, где тот заявил, что на сутках собирается бросить курить и «бегать по утрам по полчаса, причем не так трусцой, а серьезно гонять во всю мощь».