Фотофакт. «Вопиющее беззаконие» в Советском РУВД продолжается

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В воскресенье в Минске всего 1-2 градусов по Цельсию.





Напомним, что не существует ни одного закона, который бы допускал такое отношение к административно задержанным. Правозащитники называют эти действия сотрудников МВД «вопиющим беззаконием».



