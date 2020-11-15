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В Минске задержали заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Сейчас Павел Моисеев находится в Московском РУВД Минска.

В Минске задержан заместитель директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Александрова, кандидат медицинских наук Павел Моисеев.

Об этом сообщает Свобода со ссылкой на независимое объединение медиков «Белые халаты». Сейчас Павел Моисеев находится в Московском РУВД Минска.

15 ноября, на 99-й день после избирательных протестов в Минске и других городах Беларуси проходят акции памяти погибшего жителя двора на «Площади перемен» Романа Бондаренко.

Правозащитникам известны фамилии уже более 300 задержанных сегодня во время акций протеста в Беларуси, список дополняется.
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