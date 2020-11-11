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В Бресте 11-летняя девочка, угрожая пистолетом, уводила малышей в лес и избивала

Школьница с пистолетом поставила на уши несколько районов Бреста. Девочка нападала на детей младшего возраста. Она уводила их в лес и там била.

Сообщения о «женщине, которая нападает на детей в парке воинов-освободителей» появились в соцсетях в начале ноября. Родителей просили быть бдительными и не отпускать малышей без присмотра. Утверждалось, что от действий злоумышленницы пострадали минимум двое детей – мальчик и девочка. Причём последнюю нападавшая якобы пыталась задушить шапкой, но жертве удалось вырваться и убежать.

Сначала в эти «страшилки» мало кто верил. Но затем было опубликовано видео одного из случаев, пишет Первый Регион.



Вчера, 10 ноября, родители смогли выдохнуть – злоумышленницу поймали. Об этом сообщили осведомлённые о деле горожане в telegram-чатах. Якобы задержанная является невменяемой и пыталась напасть на ещё одного ребёнка.

Садисткой оказалась вовсе не женщина, а 11-летняя девочка. По словам её жертв, она заставляла их ложиться на землю, зажимала им рот и била. Вчера она поймала очередную жертву на ул. Орловской. В этот момент её и задержали стражи порядка.

Оказалось, что пистолет у школьницы был не настоящий. А нападениями девочка хотела прославиться. Изначально планировалось, что её действия будет снимать друг для пранк-роликов о запугивании детей. Но «оператор» разумно отказался от соучастия.

Как сообщают в УВД, школьница живёт в неполной семье и периодически конфликтует с мамой. Родительницу теперь привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. А девочку поставят на учёт с ней будут работать, чтобы к совершеннолетию она не нападала на людей уже с настоящим пистолетом.
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