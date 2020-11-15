В Беларуси очередной максимум по числу заразившихся COVID-19
15 ноября в Беларуси снова побит рекорд по новым случаям COVID-19.
Если верить статистике Минздрава, за сутки зарегистрировано 1315 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. В то же время, выздоровели и за последние сутки выписаны 1506 пациентов.
Общее число случаев COVID-19 в Беларуси достигло 114 тысяч 185. Если верить Минздраву, сейчас болеют 18342 человека.
За последние сутки Минздрав зафиксировал всего 7 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.
14:35 15/11/2020
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