В Беларуси очередной максимум по числу заразившихся COVID-19





Если верить статистике Минздрава, за сутки зарегистрировано 1315 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. В то же время, выздоровели и за последние сутки выписаны 1506 пациентов.





Общее число случаев COVID-19 в Беларуси достигло 114 тысяч 185. Если верить Минздраву, сейчас болеют 18342 человека.





За последние сутки Минздрав зафиксировал всего 7 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.