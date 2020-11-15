Аудиозапись: человек, представившийся начальником ИВС, жалуется врачу скорой на неблагонадежных медиков
Утром 15 ноября в соцсетях появилась аудиозапись: человек, представившийся начальником ИВС, позвонил на подстанцию скорой помощи и попросил убрать «неблагонадежных врачей» из своего учреждения. TUT.BY попытался проверить подлинность аудио: похоже, такой разговор действительно был.
Фото: Александра Пилипович-Сущиц, TUT.BY
О чем запись разговора: «неблагонадежные врачи, сочувствуют задержанным»
Приводим полную расшифровку диалога.
— Алло, скорая.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— А это старший врач?
— Да, Грибок.
— Здравствуйте, моя фамилия Кенюх Игорь Григорьевич, я начальник изолятора временного содержания на Окрестина. Так. Смотрите, значит, у меня сейчас находятся, только что были две бригады ваши, вот. Слышите меня?
— Да, слышу.
— Я сейчас… У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, ну, мягко так, что это врачи не совсем благонадежные и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут абы что и не туда, куда надо.
— Как это понять, объясните, пожалуйста? Что значит «неблагонадежные»?
— Сочувствуют задержанным.
— Ну это нормально, они же медработники.
— Нормально?
— Ну медработники, ну как они могут не сочувствовать?
— Нет-нет, стоп-стоп, немножко не то (неразборчиво). Хорошо, я вас услышал. А как ваша фамилия?
— А?
— Мне надо звонить министру, как ваша фамилия?
— Моя фамилия Грибок. Мария Александровна. (Кенюх пытается что-то сказать). Минутку, минутку, минутку, я с заведующей поговорю.
— Голос на меня не повышайте.
— Я не повышаю голос. Я сейчас с заведующей поговорю по этому вопросу, одну минуту. (Видимо, обращение не к говорящему по телефону). Начальник, на Окрестина… (Приглушенные голоса, затем Кенюх пытается что-то сказать). Минуту.
— Мне некогда.
— Вот, доктор второй мне говорит. Только что бригада повезла двоих «тяжелых» больных, один — судороги. Так как не…
— Так нет, вопросов нет. Две бригады — 602 и еще какая-то, 212.
— Ну так они и осматривают.
— Все, всего хорошего. Мы примем решение сами, добро. Грибок Мария Александровна?
— Да. Пошла заведующая, доложит главному врачу.
— Давайте, хорошо, спасибо.
Насколько этому можно верить
Известно, что Мария Грибок ранее работала заведующей 7-й подстанции (сейчас ей руководит Людмила Адашкевич. — Прим. ред.). На какой подстанции работает Мария сейчас, неизвестно, но нам удалось до нее дозвониться.
Мария Грибок сказала, что она сейчас «занята рабочей обстановкой» и поговорить не может. Однако медработник не отрицала наличие такого разговора. Также отметим, что голос Марии Грибок похож на тот, что есть на записи из соцсетей.
13:08 15/11/2020
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