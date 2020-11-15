Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Студентам 6 курса БГМУ сообщили, что с понедельника они будут работать в поликлиниках. Эти информацию TUT.BY рассказали сами студенты и подтвердил один из работников университета, а также об этом идет речь в присланном в редакцию аудио встречи руководства вуза со старшекурсниками. Судя по рассказам шестикурсников, в ближайшее время формат обучения для них изменится на дистанционный, освободившиеся несколько часов в день им предстоит помогать справляться с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.





Стоит сразу оговориться, нам не удалось связаться с руководством университета, так как в выходную субботу по рабочим номерам в администрации и пресс-службе вуза никто не ответил. По этой причине мы не имеем возможность сразу привести официальную информацию БГМУ. Студенты же были готовы общаться, но просили не указывать их имена, опасаясь последствий, поэтому все имена героев в материале изменены.





Студенты не понимают, как они будут учиться и работать

— Нам сказали, что есть приказ Министерства здравоохранения, где написано, что в случае [неблагоприятной] эпидемической обстановки, мы можем привлекаться. Приказа этого никто из нас не видел, — говорит одна из студенток 6 курса БГМУ Наталья. — При поступлении у нас договор между университетом и нами, студентами, там нет третьей стороны и там не сказано, что нас может привлекать Министерство здравоохранения





Студентка рассказывает, что старшекурсники и раньше помогали в поликлиниках — в период эпидемий гриппа. Но из озвученной информации они поняли, что им теперь предстоит и работать, и продолжать учиться. Как именно будет организован процесс и как они смогут совмещать работу и учебу, будущие медики понять пока не могут. По словам Натальи, несогласованность действий может плохо сказаться на учебном процессе и их профессиональной подготовке.





— У некоторых групп это привлечение в поликлиники выпадает на профильный цикл. Получается, они будут учиться, например, анестезиологии дистанционно, а вместо учебы ходить в поликлиники, — говорит Олег, еще один шестикурсник БГМУ.





— Обычно привлечение студентов — это как обязаловка. Нет даже иллюзии выбора. А почти вся моя группа работает. И такая ситуация, что вместо учебы ты будешь еще больше работать, — добавляет студент. Он уже работает по специальности, и если его отправят помогать в поликлинику, то на двух работах парень будет находиться практически весь день. В дополнение к этому надо будет успевать освоить учебный материал.

